ВСУ ликвидировали еще 250 оккупантов и десяток танков россиян: названы новые потери РФ

За минувшие сутки, 5 августа, ВСУ ликвидировали еще 250 оккупантов и десяток танков врага.

В общей сложности за время полномасштабной войны Россия потеряла в Украине уже 41 900 своих военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 6 августа ориентировочно составили:

личного состава — около 41900 (+250) человек ликвидировано,

танков — 1802 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 4051 (+19) ед,

артиллерийских систем — 955 (+5) ед,

РСЗО — 260 (+0) ед,

средства ПВО — 127 (+4) ед,

самолетов — 223 (+0) ед,

вертолетов — 191 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 744 (+2),

крылатые ракеты – 182 (+0),

корабли/катера — 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2970 (+6) ед,

специальная техника – 85 (+2).

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, в течение пятницы, 5 августа, на юге Украины ВСУ уничтожили опорные и командные пункты оккупационных войск, склады боеприпасов и военную технику врага.

Читайте также: