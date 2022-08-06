ВСУ ликвидировали еще 250 оккупантов и десяток танков россиян: названы новые потери РФ

За минувшие сутки, 5 августа, ВСУ ликвидировали еще 250 оккупантов и десяток танков врага.
В общей сложности за время полномасштабной войны Россия потеряла в Украине уже 41 900 своих военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 6 августа ориентировочно составили:
- личного состава — около 41900 (+250) человек ликвидировано,
- танков — 1802 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 4051 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 955 (+5) ед,
- РСЗО — 260 (+0) ед,
- средства ПВО — 127 (+4) ед,
- самолетов — 223 (+0) ед,
- вертолетов — 191 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 744 (+2),
- крылатые ракеты – 182 (+0),
- корабли/катера — 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2970 (+6) ед,
- специальная техника – 85 (+2).
В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, в течение пятницы, 5 августа, на юге Украины ВСУ уничтожили опорные и командные пункты оккупационных войск, склады боеприпасов и военную технику врага.
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