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ВСУ ликвидировали еще 250 оккупантов и десяток танков россиян: названы новые потери РФ

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ВСУ ликвидировали еще 250 оккупантов и десяток танков россиян: названы новые потери РФ

Фото: Associated Press

За минувшие сутки, 5 августа, ВСУ ликвидировали еще 250 оккупантов и десяток танков врага.

В общей сложности за время полномасштабной войны Россия потеряла в Украине уже 41 900 своих военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 6 августа ориентировочно составили:

  • личного состава — около 41900 (+250) человек ликвидировано,
  • танков — 1802 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин — 4051 (+19) ед,
  • артиллерийских систем — 955 (+5) ед,
  • РСЗО — 260 (+0) ед,
  • средства ПВО — 127 (+4) ед,
  • самолетов — 223 (+0) ед,
  • вертолетов — 191 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 744 (+2),
  • крылатые ракеты – 182 (+0),
  • корабли/катера — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2970 (+6) ед,
  • специальная техника – 85 (+2).

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, в течение пятницы, 5 августа, на юге Украины ВСУ уничтожили опорные и командные пункты оккупационных войск, склады боеприпасов и военную технику врага.

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