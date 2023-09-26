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ВСУ ликвидировали еще 400 захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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ВСУ ликвидировали еще 400 захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

Уничтожено 276670 солдат армии Российской Федерации. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли уже более 4,6 тыс. танков.

По состоянию на 26 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 276 670 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 400   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 276 670 (+400) человек,
  • танков — 4672 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 8946 (+19) ед,
  • артиллерийских систем — 6299(+39) ед,
  • РСЗО — 792 (+1) ед,
  • средства ПВО — 533 (+0) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4924 (+29),
  • крылатые ракеты – 1529 (+11),
  • корабли /катера — 20 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8763 (+17) ед,
  • специальная техника – 925 (+7).

Как сообщалось, в результате удара по штабу российского Черноморского флота в оккупированном Севастополе погиб адмирал Виктор Соколов. Именно он отдавал приказы о ракетных ударах по Украине и ракетоносителях в Черном море.

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Дата публикации
Просмотры
349
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