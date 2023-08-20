ВСУ ликвидировали еще 460 окупантов и десятки единиц техники: Генштаб отчитался о потерях РФ

За сутки россияне потеряли еще шесть танков и 33 артиллерийских системы.

Вооруженные силы Украины по состоянию на 20 августа 2023 года уничтожили ориентировочно 257 470 военных российской армии. За прошедшие сутки ликвидировали еще 460 оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери России:

личного состава – около 25 7470 (+460) человек ликвидировано

танков – 4346 (+6) ед,

боевых бронированных машин – 8435 (+11) ед,

артиллерийских систем – 5245 (+33) ед,

РСЗО – 717 (+3) ед,

средства ПВО – 489 (+3) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 304 (+22),

крылатые ракеты – 1406 (+0),

корабли/катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7680 (+15) ед,

специальная техника – 790 (+5).

Данные уточняются.

Потери России по состоянию на 20 августа / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ситуация на фронте

Напомним, за минувшие сутки произошло 32 боевых столкновения. ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах. Детальнее о ситуации – в утренней сводке Генерального штаба 20 августа.

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