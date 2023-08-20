ВСУ ликвидировали еще 460 окупантов и десятки единиц техники: Генштаб отчитался о потерях РФ

За сутки россияне потеряли еще шесть танков и 33 артиллерийских системы.
Вооруженные силы Украины по состоянию на 20 августа 2023 года уничтожили ориентировочно 257 470 военных российской армии. За прошедшие сутки ликвидировали еще 460 оккупантов.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери России:
- личного состава – около 25 7470 (+460) человек ликвидировано
- танков – 4346 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 8435 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 5245 (+33) ед,
- РСЗО – 717 (+3) ед,
- средства ПВО – 489 (+3) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 304 (+22),
- крылатые ракеты – 1406 (+0),
- корабли/катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7680 (+15) ед,
- специальная техника – 790 (+5).
Данные уточняются.
Ситуация на фронте
Напомним, за минувшие сутки произошло 32 боевых столкновения. ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах. Детальнее о ситуации – в утренней сводке Генерального штаба 20 августа.
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