ВСУ ликвидировали еще 520 оккупантов и уничтожили 14 единиц бронетехники: Генштаб обновил потери врага

Оккупанты терпят потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру воскресенья, 16 апреля, составляют 182 070 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 520 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 182070 (+520) человек ликвидировано
- танков ‒ 3657 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 7083 (+10)
- артиллерийских систем – 2795 (+10)
- РСЗО – 538 (+3)
- средства ПВО – 284 (+1)
- самолетов – 308 (+1)
- вертолетов – 293
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339
- крылатые ракеты ‒ 911
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5658 (+12)
- специальная техника ‒ 326 (+2)
Напомним, армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
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