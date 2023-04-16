ВСУ ликвидировали еще 520 оккупантов и уничтожили 14 единиц бронетехники: Генштаб обновил потери врага

Общие боевые потери России к утру воскресенья, 16 апреля, составляют 182 070 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 520 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 182070 (+520) человек ликвидировано

танков ‒ 3657 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 7083 (+10)

артиллерийских систем – 2795 (+10)

РСЗО – 538 (+3)

средства ПВО – 284 (+1)

самолетов – 308 (+1)

вертолетов – 293

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339

крылатые ракеты ‒ 911

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 5658 (+12)

специальная техника ‒ 326 (+2)

Напомним, армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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