ВСУ ликвидировали еще 540 оккупантов: Генштаб отчитался о потерях врага

Кроме живой силы, также была уничтожена военная техника оккупантов.
Общие боевые потери армии России в войне против Украины составляют около 254 920 тыс. солдат по состоянию на 15 августа. За сутки было уничтожено 540 оккупантов.
Об этом Генштаб ВСУ проинформировал в утренней сводке.
Потери России в войне против Украины на 15 августа:
- личного состава – около 254920 (+540) человек ликвидировано;
- танков ‒ 4313 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 8370 (+16) ед;
- артиллерийских систем – 5128 (+29) ед;
- РСЗО – 714 (+0) ед;
- средства ПВО – 482 (+3) ед;
- самолетов – 315 (+0) ед;
- вертолетов – 314 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4242 (+29);
- крылатые ракеты – 1387 (+8);
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7584 (+22) ед,
- специальная техника/special equipment ‒ 769 (+3).
Напомним, в ночь на 15 августа Россия совершила одну из самых масштабных атак с начала войны – все, что известно о ночном обстреле оккупантов.
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