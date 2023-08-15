ВСУ ликвидировали еще 540 оккупантов: Генштаб отчитался о потерях врага

Кроме живой силы, также была уничтожена военная техника оккупантов.

Общие боевые потери армии России в войне против Украины составляют около 254 920 тыс. солдат по состоянию на 15 августа. За сутки было уничтожено 540 оккупантов.

Об этом Генштаб ВСУ проинформировал в утренней сводке.

Потери России в войне против Украины на 15 августа:

личного состава – около 254920 (+540) человек ликвидировано;

танков ‒ 4313 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 8370 (+16) ед;

артиллерийских систем – 5128 (+29) ед;

РСЗО – 714 (+0) ед;

средства ПВО – 482 (+3) ед;

самолетов – 315 (+0) ед;

вертолетов – 314 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4242 (+29);

крылатые ракеты – 1387 (+8);

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7584 (+22) ед,

специальная техника/special equipment ‒ 769 (+3).

Напомним, в ночь на 15 августа Россия совершила одну из самых масштабных атак с начала войны – все, что известно о ночном обстреле оккупантов.

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