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ВСУ ликвидировали еще 540 оккупантов: Генштаб отчитался о потерях врага

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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ВСУ ликвидировали еще 540 оккупантов: Генштаб отчитался о потерях врага

Солдаты армии РФ. / Фото: Associated Press

Кроме живой силы, также была уничтожена военная техника оккупантов.

Общие боевые потери армии России в войне против Украины составляют около 254 920 тыс. солдат по состоянию на 15 августа. За сутки было уничтожено 540 оккупантов.

Об этом Генштаб ВСУ проинформировал в утренней сводке.

Потери России в войне против Украины на 15 августа:

  • личного состава – около 254920 (+540) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 4313 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин – 8370 (+16) ед;
  • артиллерийских систем – 5128 (+29) ед;
  • РСЗО – 714 (+0) ед;
  • средства ПВО – 482 (+3) ед;
  • самолетов – 315 (+0) ед;
  • вертолетов – 314 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4242 (+29);
  • крылатые ракеты – 1387 (+8);
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7584 (+22) ед,
  • специальная техника/special equipment ‒ 769 (+3).

Напомним, в ночь на 15 августа Россия совершила одну из самых масштабных атак с начала войны – все, что известно о ночном обстреле оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
331
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