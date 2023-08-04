ВСУ ликвидировали еще 640 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

РФ потеряла еще 27 дронов и четыре танка.

По состоянию на 4 августа 2023 г. ВСУ уничтожили 248 490 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 640 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 248 490 (+640) человек ликвидировано,

танков — 4228 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 8249 (+15) ед,

артиллерийских систем — 4911 (+19) ед,

РСЗО — 704 (+0) ед,

средства ПВО — 466 (+1) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 311 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4104 (+27),

крылатые ракеты – 1347 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7392 (+20) ед,

специальная техника – 724 (+3).

Напомним, начались 527 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ. В утренней сводке Генштаба 4 августа сообщили, что оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции, но ВСУ наступают. За прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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