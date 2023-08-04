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ВСУ ликвидировали еще 640 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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ВСУ ликвидировали еще 640 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

По состоянию на 4 августа уничтожены 248 490 солдат армии Российской Федерации. / Фото: Associated Press

РФ потеряла еще 27 дронов и четыре танка.

По состоянию на 4 августа 2023 г. ВСУ уничтожили 248 490 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 640 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 248 490 (+640) человек ликвидировано,
  • танков — 4228 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 8249 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 4911 (+19) ед,
  • РСЗО — 704 (+0) ед,
  • средства ПВО — 466 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4104 (+27),
  • крылатые ракеты – 1347 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7392 (+20) ед,
  • специальная техника – 724 (+3).

Напомним, начались 527 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ. В утренней сводке Генштаба 4 августа сообщили, что оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции, но ВСУ наступают. За прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
948
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