ВСУ ликвидировали еще 820 оккупантов: Генштаб отчитался о потерях врага

Кроме живой силы, также была уничтожена 81 единица военной техники оккупантов.

Общие боевые потери российских войск на фронте в Украине составляют около 251 620 бойцов по состоянию на 9 августа.

Об этом Генштаб ВСУ проинформировал в утренней сводке.

Так, только за предыдущие сутки, 8 августа, украинские военные ликвидировали на фронте 820 российских захватчиков.

Потери России в войне против Украины на 9 августа

личный состав – около 251 620 (+820) человек,

танки – 4262 (+8),

боевые бронированные машины – 8290 (+12),

артиллерийские системы – 5013 (+17),

РСЗО – 711 (+2),

средства ПВО – 469 (+1),

самолеты – 315 (+0),

вертолеты – 312 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4175 (+17),

крылатые ракеты – 1377 (+0),

корабли/катера – 18 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 7479 (+19),

специальная техника – 742 (+5).

Потери России в войне против Украины на 9 августа 2023 / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Добавим, по информации украинского Центра нацсопротивления, россияне используют для массированных штурмов позиций ВСУ мобилизованных и заключенных. Лишь после достижения такими бойцами какого-либо результата враг отправляет в бой кадровых военных.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Подбили пункты управления, склад боеприпасов и уничтожили артиллерию и РЕБ! ВСУ наступают!"

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