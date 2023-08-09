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ВСУ ликвидировали еще 820 оккупантов: Генштаб отчитался о потерях врага

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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ВСУ ликвидировали еще 820 оккупантов: Генштаб отчитался о потерях врага

Российские потери / Фото: Associated Press

Кроме живой силы, также была уничтожена 81 единица военной техники оккупантов.

Общие боевые потери российских войск на фронте в Украине составляют около 251 620 бойцов по состоянию на 9 августа.

Об этом Генштаб ВСУ проинформировал в утренней сводке.

Так, только за предыдущие сутки, 8 августа, украинские военные ликвидировали на фронте 820 российских захватчиков.

Потери России в войне против Украины на 9 августа

  • личный состав – около 251 620 (+820) человек,
  • танки – 4262 (+8),
  • боевые бронированные машины – 8290 (+12),
  • артиллерийские системы – 5013 (+17),
  • РСЗО – 711 (+2),
  • средства ПВО – 469 (+1),
  • самолеты – 315 (+0),
  • вертолеты – 312 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4175 (+17),
  • крылатые ракеты – 1377 (+0),
  • корабли/катера – 18 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 7479 (+19),
  • специальная техника – 742 (+5).
Потери России в войне против Украины на 9 августа 2023 / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери России в войне против Украины на 9 августа 2023 / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Добавим, по информации украинского Центра нацсопротивления, россияне используют для массированных штурмов позиций ВСУ мобилизованных и заключенных. Лишь после достижения такими бойцами какого-либо результата враг отправляет в бой кадровых военных.

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Дата публикации
Просмотры
2627
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