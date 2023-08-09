ВСУ ликвидировали еще 820 оккупантов: Генштаб отчитался о потерях врага

Кроме живой силы, также была уничтожена 81 единица военной техники оккупантов.
Общие боевые потери российских войск на фронте в Украине составляют около 251 620 бойцов по состоянию на 9 августа.
Об этом Генштаб ВСУ проинформировал в утренней сводке.
Так, только за предыдущие сутки, 8 августа, украинские военные ликвидировали на фронте 820 российских захватчиков.
Потери России в войне против Украины на 9 августа
- личный состав – около 251 620 (+820) человек,
- танки – 4262 (+8),
- боевые бронированные машины – 8290 (+12),
- артиллерийские системы – 5013 (+17),
- РСЗО – 711 (+2),
- средства ПВО – 469 (+1),
- самолеты – 315 (+0),
- вертолеты – 312 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4175 (+17),
- крылатые ракеты – 1377 (+0),
- корабли/катера – 18 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 7479 (+19),
- специальная техника – 742 (+5).
Добавим, по информации украинского Центра нацсопротивления, россияне используют для массированных штурмов позиций ВСУ мобилизованных и заключенных. Лишь после достижения такими бойцами какого-либо результата враг отправляет в бой кадровых военных.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Подбили пункты управления, склад боеприпасов и уничтожили артиллерию и РЕБ! ВСУ наступают!"
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