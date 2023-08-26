ВСУ ликвидировали еще более 600 оккупантов: в Генштабе отчитались о потерях РФ

В сутки украинские защитники ликвидировали еще 640 российских оккупантов.

По состоянию на 26 августа 2023 г. ВСУ уничтожили 260 270 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 640 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

танков ‒ 4390 (+12) ед,

боевых бронированных машин 8539 (+18) ед,

артиллерийских систем – 5379 (+18) ед,

РСЗО – 726 (+2) ед,

средств ПВО ‒ 497 (+2) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4367 (+11),

крылатых ракет ‒ 1411 (+2),

кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7823 (+33) ед,

специальной техники – 804 (+2).

Утраты РФ по состоянию на 26 августа 2023 года

Напомним, что украинские силы продлили контрнаступательную операцию вблизи Роботиного на западе Запорожской области.

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