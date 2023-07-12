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ВСУ ликвидировали еще более полутысячи оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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ВСУ ликвидировали еще более полутысячи оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

По состоянию на утро 12 июля 2023 уничтожено 235 530 солдат армии РФ. / Фото: Associated Press

Уничтожены еще 33 вражеских дрона.

По состоянию на утро 12 июля 2023 г. ВСУ уничтожили 235 530 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 510 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24 февраля 2022 года:

личного состава — около 235 530 (+510) человек ликвидировано,

танков — 4090 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 7990 (+7) ед,

артиллерийских систем — 4402 (+17) ед,

РСЗО — 674 (+2) ед,

средства ПВО — 415 (+1) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3726 (+33),

крылатые ракеты – 1271 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6978 (+12) ед,

специальная техника – 647 (+7).

Напомним, начались 504 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Генштаб сообщает, что ВСУ отразили ряд атак врага, на четырех направлениях — тяжелые бои. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

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Дата публикации
Просмотры
952
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