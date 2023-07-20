ВСУ ликвидировали еще более полутысячи оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

По состоянию на 20 июля 2023 г. ВСУ уничтожили 240 010 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 530 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника армии РФ:

личного состава – около 240 010 (+530) человек ликвидировано,

танков — 4129 (+6) ед,

боевых бронированных машин — 8065 (+6) ед,

артиллерийских систем — 4592 (+19) ед,

РСЗО — 692 (+3) ед,

средства ПВО — 433 (+3) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3918 (+33),

крылатые ракеты — 1293 (+14),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7134 (+29) ед,

специальная техника – 685 (+2).

Напомним, начались 512 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Утром 20 июля Генштаб сообщил о боях на основных направлениях фронта : Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. За прошедшие сутки там произошло около 30 боевых столкновений.

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