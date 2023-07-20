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ВСУ ликвидировали еще более полутысячи оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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ВСУ ликвидировали еще более полутысячи оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

По состоянию на 20 июля 2023 уничтожено более 240 тыс. оккупантов РФ. / Фото: Associated Press

Уничтожены 33 вражеских дрона и 14 ракет.

По состоянию на 20 июля 2023 г. ВСУ уничтожили 240 010 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 530 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника армии РФ:

  • личного состава – около 240 010 (+530) человек ликвидировано,
  • танков — 4129 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин — 8065 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 4592 (+19) ед,
  • РСЗО — 692 (+3) ед,
  • средства ПВО — 433 (+3) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3918 (+33),
  • крылатые ракеты — 1293 (+14),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7134 (+29) ед,
  • специальная техника – 685 (+2).

Напомним, начались 512 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Утром 20 июля Генштаб сообщил о боях на основных направлениях фронта : Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. За прошедшие сутки там произошло около 30 боевых столкновений.

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Дата публикации
Просмотры
2589
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