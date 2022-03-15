ВСУ ликвидировали еще одного генерала российских оккупантов (фото 18+)

ВСУ ликвидировали еще одного генерала российских оккупантов (фото 18+)

С начала боевых действий украинские защитники уничтожили четыре генерала российской армии.

Вооруженные силы Украины на 20-й день войны были ликвидированы еще одним генералом Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

По сообщению ВСУ, фамилия и должность устанавливаются. Известно, что с начала боевых действий украинские защитники уничтожили четыре генерала российской армии.

Напомним, ранее об уничтожении генерал-майора оккупационных войск сообщали бойцы полка "Азов".

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По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 15 марта общие боевые потери среди личного состава захватчиков составляют 13,5 тысяч человек.

Напомним, 24 февраля Россия вторглась в Украину, ранним утром войска России нанесли серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 20-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.