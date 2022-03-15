ВСУ ликвидировали еще одного генерала российских оккупантов (фото 18+)

С начала боевых действий украинские защитники уничтожили четыре генерала российской армии.
Вооруженные силы Украины на 20-й день войны были ликвидированы еще одним генералом Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.
По сообщению ВСУ, фамилия и должность устанавливаются. Известно, что с начала боевых действий украинские защитники уничтожили четыре генерала российской армии.
Напомним, ранее об уничтожении генерал-майора оккупационных войск сообщали бойцы полка "Азов".
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 15 марта общие боевые потери среди личного состава захватчиков составляют 13,5 тысяч человек.
Напомним, 24 февраля Россия вторглась в Украину, ранним утром войска России нанесли серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 20-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.
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