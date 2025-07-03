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ВСУ ликвидировали еще одного российского генерала Михаила Гудкова: что о нем известно
ВСУ ликвидировали генерал-майора РФ Михаила Гудкова в Курщине. Он координировал атаки по нескольким направлениям в войне против Украины.
В Курской области 2 июля ВСУ ликвидировали генерал-майора российской армии Михаила Гудкова. Он был командиром бригады, участвовавшей в многочисленных военных преступлениях во время полномасштабного вторжения России в Украину.
В частности, занималась мародерством и насилием в Киевской области — в Буче, Гостомеле и Ирпене.
Что известно о ликвидированном генерале — читайте в материале ТСН.ua.
Смерть заместителя главка ВМФ России на Курщине
В Курской области 2 июля ВСУ ликвидировали заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом РФ, генерал-майора Михаила Гудкова.
Его смерть подтвердили российские источники, включая губернатора Приморского края Олега Кожемяка и Минобороны РФ.
«Став заместителем главка ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов. Вместе с командиром погиб его верный товарищ… Нариман Шихалиев», — написал в телеграмме губернатор Кожемяко.
Также, как писали российские «военкоры», вместе с Гудковым ВСУ ликвидировали еще более 10 кафиров, среди которых капитан второго ранга Нариман Шихалиев и, вероятно, старшие офицеры.
В день гибели Гудков находился в пункте управления в поселке Коренево, где произошел обстрел.
К моменту публикации статьи детали о ликвидации Гудкова и других неизвестны.
Кто такой Михаил Гудков
Михаил Гудков — российский генерал-майор, на момент гибели занимавший должность заместителя главнокомандующего Военно-морского флота РФ.
Известно, что Гудков родился 11 января 1983 г. в Новосибирске, где окончил Новосибирское высшее военное командное училище.
Службу начал в воздушно-десантных войсках, участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, а также в сирийской кампании.
Гудков наиболее известен как командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.
Бригада в начале полномасштабного вторжения принимала участие в боевых действиях в Киевской области, в частности Гостомеле и Ирпене. Именно эта бригада ответственна за резню в Буче.
Бригада также действовала в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях, более того, самого Гудкова обвиняли в причастности к казням украинских военнопленных и гражданских.
В 2023 году Гудкову присвоили звание «Герой России». В марте 2025 года он был назначен заместителем главнокомандующего ВМФ РФ.
Ликвидированные генералы России
В понедельник, 30 июня, временно оккупированном Донецке раздались взрывы, в том числе и в районе расположения штаба 8-й гвардейской армии РФ.
В результате взрыва, вероятно, был ликвидирован временно исполняющий обязанности командующего армией — полковник Руслан Горячкин.
Ранее, 25 апреля, в подмосковном городе Балашиха взорвали русского генерала Ярослава Москалика. Он отвечал за планирование стратегических операций российских войск на территории Украины.
Москалик погиб от взрыва припаркованного у дома автомобиля марки Volkswagen Golf. По сообщению ФСБ, автомобиль взорвался из-за заложенной в него бомбы, которую подложил Игнат Кузин. В РФ его назвали «агентом украинских спецслужб», ведь у Кузина вид на жительство в Украине.
В декабре 2024 года в Москве ликвидировали «жирного генерала» и его помощника — Игоря Кириллова и Илью Поликарпова.
Крылов был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Его помощник Поликарпов сотрудничал с пропагандистами и передавал обеспечение оккупантам на фронт.
Ликвидация военных преступников произошла таким же образом, что и ликвидация Москалика: их взорвали с помощью самодельной взрывчатки у дома.
Тогда самодельную взрывчатку прикрепили к электросамокату, впоследствии повредившему служебную машину Кириллова.
Взрыв военных преступников застал у входа в подъезд. В результате мощной детонации оба погибли на месте.
Ранее, ТСН.ua сообщал, что ночью на 3 июля украинские беспилотники поразили предприятие «Энергия» в Липецкой области РФ, производящее батареи и аккумуляторы для вооружения армии-агрессора.
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