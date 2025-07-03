ВСУ ликвидировали еще одного российского генерала Михаила Гудкова: что о нем известно

Михаил Гудков / Источник: российские СМИ

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В Курской области 2 июля ВСУ ликвидировали генерал-майора российской армии Михаила Гудкова. Он был командиром бригады, участвовавшей в многочисленных военных преступлениях во время полномасштабного вторжения России в Украину.

В частности, занималась мародерством и насилием в Киевской области — в Буче, Гостомеле и Ирпене.

Что известно о ликвидированном генерале — читайте в материале ТСН.ua.

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Смерть заместителя главка ВМФ России на Курщине

В Курской области 2 июля ВСУ ликвидировали заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом РФ, генерал-майора Михаила Гудкова.

Его смерть подтвердили российские источники, включая губернатора Приморского края Олега Кожемяка и Минобороны РФ.

«Став заместителем главка ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов. Вместе с командиром погиб его верный товарищ… Нариман Шихалиев», — написал в телеграмме губернатор Кожемяко.

Михаил Гудков

Также, как писали российские «военкоры», вместе с Гудковым ВСУ ликвидировали еще более 10 кафиров, среди которых капитан второго ранга Нариман Шихалиев и, вероятно, старшие офицеры.

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В день гибели Гудков находился в пункте управления в поселке Коренево, где произошел обстрел.

К моменту публикации статьи детали о ликвидации Гудкова и других неизвестны.

Кто такой Михаил Гудков

Михаил Гудков — российский генерал-майор, на момент гибели занимавший должность заместителя главнокомандующего Военно-морского флота РФ.

Известно, что Гудков родился 11 января 1983 г. в Новосибирске, где окончил Новосибирское высшее военное командное училище.

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Службу начал в воздушно-десантных войсках, участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, а также в сирийской кампании.

Гудков наиболее известен как командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Бригада в начале полномасштабного вторжения принимала участие в боевых действиях в Киевской области, в частности Гостомеле и Ирпене. Именно эта бригада ответственна за резню в Буче.

Бригада также действовала в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях, более того, самого Гудкова обвиняли в причастности к казням украинских военнопленных и гражданских.

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В 2023 году Гудкову присвоили звание «Герой России». В марте 2025 года он был назначен заместителем главнокомандующего ВМФ РФ.

Ликвидированные генералы России

В понедельник, 30 июня, временно оккупированном Донецке раздались взрывы, в том числе и в районе расположения штаба 8-й гвардейской армии РФ.

В результате взрыва, вероятно, был ликвидирован временно исполняющий обязанности командующего армией — полковник Руслан Горячкин.

Руслан Горячкин

Ранее, 25 апреля, в подмосковном городе Балашиха взорвали русского генерала Ярослава Москалика. Он отвечал за планирование стратегических операций российских войск на территории Украины.

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Москалик погиб от взрыва припаркованного у дома автомобиля марки Volkswagen Golf. По сообщению ФСБ, автомобиль взорвался из-за заложенной в него бомбы, которую подложил Игнат Кузин. В РФ его назвали «агентом украинских спецслужб», ведь у Кузина вид на жительство в Украине.

Ярослав Москалик

В декабре 2024 года в Москве ликвидировали «жирного генерала» и его помощника — Игоря Кириллова и Илью Поликарпова.

Крылов был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Его помощник Поликарпов сотрудничал с пропагандистами и передавал обеспечение оккупантам на фронт.

Игорь Кириллов / © Associated Press

Ликвидация военных преступников произошла таким же образом, что и ликвидация Москалика: их взорвали с помощью самодельной взрывчатки у дома.

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Тогда самодельную взрывчатку прикрепили к электросамокату, впоследствии повредившему служебную машину Кириллова.

Взрыв военных преступников застал у входа в подъезд. В результате мощной детонации оба погибли на месте.

Ранее, ТСН.ua сообщал, что ночью на 3 июля украинские беспилотники поразили предприятие «Энергия» в Липецкой области РФ, производящее батареи и аккумуляторы для вооружения армии-агрессора.

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