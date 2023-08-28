ВСУ ликвидировали еще пол тысячи захватчиков: Генштаб обновил потери

За сутки ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники.
Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения по 28 августа ориентировочно составили личного состава 261 310. За минувшие сутки ликвидировали 490 захватчиков.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери противника в технике:
- танков ‒ 4400 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8562 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 5425 (+22) ед,
- РСЗО – 730 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 499 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4383 (+5),
- крылатые ракеты ‒ 1415 (+4),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7866 (+12) ед,
- специальная техника – 809 (+1).
Данные уточняются.
Напомним, Генштаб сообщил о ситуации на фронте.
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