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ВСУ ликвидировали еще пол тысячи захватчиков: Генштаб обновил потери

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ВСУ ликвидировали еще пол тысячи захватчиков: Генштаб обновил потери

Потери русской армии / Фото: Associated Press

За сутки ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения по 28 августа ориентировочно составили личного состава 261 310. За минувшие сутки ликвидировали 490 захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери противника в технике:

  • танков ‒ 4400 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8562 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 5425 (+22) ед,
  • РСЗО – 730 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 499 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4383 (+5),
  • крылатые ракеты ‒ 1415 (+4),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7866 (+12) ед,
  • специальная техника – 809 (+1).

Данные уточняются.

Потери ВС РФ 28 августа 2023 г. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери ВС РФ 28 августа 2023 г. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, Генштаб сообщил о ситуации на фронте.

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Дата публикации
Просмотры
277
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