ВСУ ликвидировали еще пол тысячи захватчиков: Генштаб обновил потери

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения по 28 августа ориентировочно составили личного состава 261 310. За минувшие сутки ликвидировали 490 захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери противника в технике:

танков ‒ 4400 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 8562 (+8) ед,

артиллерийских систем – 5425 (+22) ед,

РСЗО – 730 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 499 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4383 (+5),

крылатые ракеты ‒ 1415 (+4),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7866 (+12) ед,

специальная техника – 809 (+1).

Данные уточняются.

Потери ВС РФ 28 августа 2023 г. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, Генштаб сообщил о ситуации на фронте.

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