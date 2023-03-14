Украинские военные ликвидировали под Угледаром в Донецкой области оккупанта из Бурятии — 49-летнего Хишикто Цыбикова.

Об этом пишут местные паблики.

Российский захватчик называл себя буддистским ламой и учил школьников конным скачкам, а на фронте командовал отделение мотострелкового батальона в/ч 06705.

Известно, что Цыбиков ранее служил в филиале эгитуйского дацана (буддистского монастыря-университета) в Улан-Удэ. У него также был красный красный диплом по специальности философа-богослова.

Оккупант два года работал над скульптурой Будды.

Его мобилизовали 22 сентября 2022 года. Сообщается, что во время вручения повестки его не было дома. Но, узнав о повестке, он посетил мать и уехал в Хоринск.

"Успел на последний автобус с мобилизованными. Он надеялся встретить племянника, исполняющего воинскую обязанность и находящегося рядом с ним в 20-ти километрах", — пишут паблики.

Напомним, бурятские шаманы впервые за 800 лет провели "тайный обряд", чтобы оккупировать Украину.

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