ВСУ ликвидировали главаря "ДНР" Крикуленко, который был основателем "русской весны-2014" в Горловке — СМИ

В Донецкой области в оккупированной Горловке сгорел ночной клуб "Бермуды", именно в это время там происходило какое-то собрание боевиков.

Украинская артиллерия высокоточным ударом нанесла поражение по месту концентрации боевиков. Среди них был горловец, криминальный авторитет, бывший так называемый депутат "ДНР" и владелец развлекательного центра "Бермуды" Юрий Крикуленко.

Об этом пишет издание Gorlovka.ua.

Ранее сообщалось об уничтожении развлекательного центра "Бермуды", которым руководил Крикуленко. Здание сгорело дотла.

По данным издания, Юрий Крикуленко до 2014 года был депутатом городского совета. Он стал основателем "русской весны" в Горловке, а затем перешел на сторону оккупантов. Долгое время пытался возобновить свои криминальные схемы вывоза металлолома, у него были конфликты с еще одним представителем криминального мира в Горловке Арменом Саркисяном.

По словам горловца Владимира Веселкина, не стоит верить версиям СМИ "ДНР" об инфаркте Крикуленко. Его ликвидировали высокоточным ударом артиллерии Вооруженных сил Украины.

"Будут рассказывать об инфаркте, ДТП или другой х**не, не верьте! Там причина та же — артиллерия ВСУ! Короче, "беня" фсьо, пошел на Киев грунтовыми водами)) Другим, приготовиться", — написал Веселкин в Facebook.

Напомним, что ранее под Саками в Крыму "при загадочных обстоятельствах" так же, как и в Горловке, "исчезли" девять вражеских самолетов и склад с боеприпасами.

Оккупанты получили по зубам возле Авдеевки и сбежали

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