ВСУ ликвидировали группу, пытавшуюся снять фейк о "захвате" Покровска

Вооруженные силы Украины / © Getty Images

Руководство Вооруженных сил Украины опровергает заявления руководства страны-агрессора о "захвате" Покровска и Волчанская, называя их очередной пропагандистской попыткой Кремля повлиять на участников международных переговоров. Силы обороны продолжают оборонные операции на сложных участках фронта, удерживая ключевые позиции и нанося значительные потери противнику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В Покровском направлении (Донецкая область) Силы обороны удерживают северную часть города по линии железной дороги. Продолжаются поисково-штурмовые действия по ликвидации очагов врага. Противник несет значительные потери: за прошедшие сутки украинские воины обезвредили в общей сложности 104 окупантов.

Наши подразделения уже зачистили группу, которая под прикрытием тумана подняла российский триколор в одном из районов города. Для обеспечения устойчивости обороны Силы обороны организуют дополнительные логистические пути в районах Покровска и Мирнограда для поставки всего необходимого на позиции.

На Волчанском направлении (Харьковщина) ситуация остается напряженной. Враг не оставляет попыток продвинуться в этом населенном пункте, применяя малые пехотные группы, ударные БПЛА и артиллерию. Однако украинские защитники стойко удерживают позиции. Оборонные операции также продолжаются на Купянском направлении.

"Демонстрационные миссии россиян с триколорами означают для окупантов только одно - они будут уничтожены Силами обороны Украины", - отметили в Генштабе.

Напомним, украинские военные сообщили, что россияне накапливают силы в Покровске, воспользовавшись плотным туманом, державшимся над городом. Такие погодные условия усложнили работу воздушной разведки: ограниченная видимость лишает возможность эффективно выявлять и уничтожать противника.