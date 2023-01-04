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ВСУ ликвидировали и ранили в Запорожье около 260 оккупантов — Генштаб

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
241
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ ликвидировали и ранили в Запорожье около 260 оккупантов — Генштаб

Фото: Associated Press

Уничтожены еще два вражеских склада боеприпасов.

Армия Российской Федерации нести большие потери в войне, которую Москва начала в Украине 24 февраля 2022-го. ВСУ произвели огненное поражение базирования оккупантов в Запорожской области.

Речь идет в утренней сводке Генштаба ВСУ 4 января.

Речь идет о поражении сил армии России 2 января в районах населённых пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка.

Силам обороны удалось уничтожить два вражеских состава боеприпасов, до 10 единиц военной техники разного типа – два пункта дислокации оккупантов. Также ликвидированы и ранены до 260 военнослужащих вооруженных сил РФ.

Напомним, с 24 февраля по 3 января Вооруженные силы Украины уничтожили 108 190 оккупантов. За сутки, 2 января, ликвидировано 750 российских военных.

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Дата публикации
Просмотры
241
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