Ярый поклонник путина получил ранения в Курской области.
Украинские защитники ликвидировали известного российского актера-оккупанта Евгения Шишова, который добровольцем пошел на войну против Украины.
Ярый поклонник путина, насмотревшись российских телеканалов и наслушавшись пропагандистов, решил идти воевать против другой страны. В феврале этого года он подписал контракт с минобороны РФ и отправился на войну.
Недавно актера перебросили в Курскую область, где он, как пишут пропагандисты, получил осколочное ранение, которое оказалось несовместимо с жизнью. Ликвидированному оккупанту, который слепо верил российским нарративам и поддерживал захватническую политику путина, было 42 года.
Отметим, Евгений Шишов был не слишком успешным актером. Обычно он играл в эпизодических ролях. Больше он запомнился не своими кинодостижениями, а преступлениями, ведь поддерживал ужасную войну в Украине, которую развязала Россия, был ярым поклонником политики путина, а впоследствии и вообще стал захватчиком и пошел воевать против украинцев.
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