ВСУ ликвидировали известного российского "певеошника": момент попал на видео

Капитан российской армии погиб вместе с экипажем после украинского удара HIMARS.

ВСУ "отминусовали" очередного российского командира. Капитан и командир российской зенитной батареи "Бук-М3" Алексей Уточкин, известный под позывным "Снайпер", погиб от точного удара HIMARS.

Об этом со ссылкой на российские пропагандистские СМИ сообщил журналист Юрий Бутусов.

Отмечается, что вместе с Уточкиным погиб весь экипаж установки, уничтоженной в результате удара американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

ВСУ ликвидировали известного российского командира ПВО

Незадолго до своей гибели российский капитан Уточкин дал интервью российским пропагандистам, в котором утверждал, что его батарея якобы сбила кучу воздушных целей ВСУ. Однако одну цель так называемый "Снайпер ПВО" все-таки пропустил.

ВСУ ликвидировали российского командира батареи "Бук-М3": видео удара

Напомним, украинская военная разведка на запорожском фронте уничтожила девять единиц военного транспорта и полевой склад боеприпасов российских войск. В ГУР Минобороны Украины показали соответствующее видео.

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