ВСУ ликвидировали "кадыровцев" и захватили много трофейного оружия: фото

Ликвидированные оккупанты имели боевой опыт.

Украинские защитники уничтожили троих бойцов росгвардии из Чечни и взяли трофейное оружие и технику.

Об этом сообщает пресс-служба 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

"Судя по документам, закарпатской бригаде пытались противостоять гвардейцы 46-й отдельной бригады оперативного назначения нацгвардии России — крупнейшего соединения баз росгвардии, которое базируется в Чечне. Это соединение было создано еще в 2000 году для борьбы с силами чеченского сопротивления, которое воевало с Кремлем, поэтому имеет долгий опыт боевых действий, однако он не помог при встрече со штурмовиками 128-й бригады Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

В результате боевой стычки уничтожены трое росгвардейцев, служивших в 94-м полку бригады, дислоцирующегося в г. Гудермес, и 96-м полке, дислоцирующемся в г. Урус-Мартан Чеченской республики.

"В уничтоженных врагов изъяты личные жетоны и документы: путевое письмо водителя БТР-80 с данными водителя, старшего машины, расходами горючего и т.д. Также была найдена тетрадь со списком личного состава: 14 военных, в том числе один офицер. Сведения о боевой технике подразделения – четыре бронетранспортера "БТР-80" и три военных грузовика "Урал 4320". Штурмовики 128 бригады взяли также трофеи – БТР-80 и оружие – пулеметы Калашникова, автомат Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова", - говорится в сообщении.

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