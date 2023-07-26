ВСУ ликвидировали кадыровского пропагандиста "Карлсона", воевавшего против Украины

На Бахмутском направлении был ликвидирован оккупант "Карлсон", который был командиром отряда БпЛА и воевал в составе кадыровского спецотряда "Ахмат".

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Оккупант "Карлсон" воевал в составе спецотряда "Ахмат", который подчиняется Рамзану Кадырову. Там он был командиром отряда БпЛА.

Также российский террорист был активным пропагандистом и вел свой z-канал в Telegram с 40 тысяч подписчиков. Известно, что захватчик был ликвидирован под Клищиевкой.

Информация о ликвидированном оккупанте

Напомним, 22 июля 2023 стало известно, что ВСУ ликвидировали российского пропагандиста Ростислава Журавлева. Он попал под обстрелы на фронте в Украине. Также, в результате удара по оккупантам ранения получили еще четыре российских пропагандиста.

21 июля оккупанты сообщали об уничтожении российского захватчика и z-пропагандиста Михаила Лучина, который вел популярный среди россиян Telegram-канал "Миша на Донбассе".

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