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ВСУ ликвидировали командира мотострелковой дивизии 1-й танковой армии западного военного округа – Генштаб

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ВСУ ликвидировали командира мотострелковой дивизии 1-й танковой армии западного военного округа – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Армия РФ продолжает нести значительные потери в личном составе и военной технике. В частности, ВСУ ликвидируют офицеров российской армии.

По уточненным данным Гентаба, Вооруженные силы ликвидировали командира первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа подполковника Дениса Межуева.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 21 апреля.

Также получили тяжелые ранения и находятся на лечении в Москве два представителя руководящего состава этого же соединения – полковник Харитонов и подполковник Смирнов.

"Кроме того, значительно деморализует личный состав оккупационных подразделений проведена принудительная мобилизация на непризнанных территориальных образованиях Донецкой и Луганской областей, неудовлетворительное питание, низкое финансовое и материальное обеспечение личного состава, прибывшего на доукомплектование регулярных подразделений российской федерации", — идет.

Напомним, 21 апреля украинские защитники сбили российский самолет Су-34 на Изюмском направлении в Харьковской области.

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