ВСУ ликвидировали командира одной из элитных частей РФ: что известно о смерти военного преступника

ВСУ ликвидировали командира одной из самых элитных воинских частей России 31-й ОДШБр ВС РФ — полковника Андрея Кондрашкина (позывной "Дунай"). Оккупанты из 31-й ОГШБр ВС РФ принимали участие в захвате Крыма и оккупации Донбасса еще в 2014 году. Также они воюют против Украины и сейчас в самых горячих точках.

Об этом пишет InformNapalm.

По данным InformNapalm десантники 31-й ОДШБр (в/ч 73612) активно участвовали в захвате Крыма и войне на Донбассе от 2014 года.

В 2022 захватчики из этой бригады пытались оккупировать Киевщину. Вероятно, они стояли в населенных пунктах Катюжанка, Дымер, Бородянка, Гостомель, Буча, Ирпень.

Украинский журналист Юрий Бутусов отметил, что 31-я ОГШБр ВС РФ воевала на самых горячих точках войны. Сейчас она участвовала в боях за село Андреевку под Бахмутом.

"Кондрашкин выполнял задачу отразить атаки 3-й штурмовой бригады и приданных ей частей южнее села Андреевка, чтобы не допустить охвата остатков 72-й мотострелковой бригады, которые наши воины добивали в самом селе. Однако Кондрашкин не смог выполнить задачу, ряд опорных пунктов 31-й десантно-штурмовой бригады были полностью уничтожены, и в том числе через сектор обороны Кондрашкина украинские штурмовики ворвались в село. Обстоятельства как именно в ходе этих боёв уничтожили Кондрашкина пока не известны", - сообщил он.

Как отмечается, предположительно военный преступник Кондрашкин погиб во время ударов ВСУ по российскому тылу.

Напомним, боец ГУР рассказал, что во время боев в Гостомеле РФ потеряла 200 элитных специалистов по захвату аэродромов.

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