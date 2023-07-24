ВСУ ликвидировали одного из руководителей оккупационных войск

Где именно был ликвидирован российский военный — неизвестно.

В Украине был ликвидирован полковник российской армии Евгений Вашунин, руководивший "Ленинградским полком".

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Об этом информирует " Фонтанка ", со ссылкой на власти Санкт-Петербурга.

Как рассказал спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, российский командир был убит еще 14 июля. Тогда он с группой "принял решение прийти на помощь попавшего в оперативное окружение отряда "Шторм". Его группу заметили украинские военные.

"Во время столкновения Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на принятые меры самопомощи, он умер, самоотверженно борясь до последней минуты", — утверждает чиновник.

Где именно был ликвидирован Вашунин — неизвестно, однако в РФ он посмертно представлен к званию Героя России.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины усилили удары по военным объектам в тылу армии РФ – это снижает возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате атаки ликвидировали российского военного кора Ростислава Журавлева, еще четыре российских пропагандиста получили ранения.

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