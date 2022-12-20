ВСУ ликвидировали оккупанта, который был "готов драться за пельмени" (фото)

Российский захватчик добровольно уехал на войну против Украины. Чтобы найти смерть на украинской земле, оккупант преодолел около 2,2 тыс. км. пути и проехал 28 часов.
Украинские военные ликвидировали российского оккупанта Никиту Котенева из Кировской области РФ, который заявлял, что "готов драться за пельмени", и добровольно пошел на войну.
Об этом сообщил соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе в своем Telegram-канале.
Отмечается, что 36-летний россиянин жил в Кирово-Чепецке, раньше учился в кадетском классе, а затем проходил обучение в Московском высшем командном училище.
Как сообщается, ВСУ был ликвидировали военного преступником еще 3 октября 2022 года, его смерть подтвердили в администрации школы, в которой он учился.
У Котенева осталась жена и трое детей.
Напомним, ВСУ показали, как за раз уничтожили несколько десятков оккупантов.
По состоянию на 20 декабря Вооруженные силы страны ликвидировали уже около 99 230 российских солдат.
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