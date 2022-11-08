ВСУ ликвидировали оккупанта, который был мемом в России: "Родину люблю, стрелять умею"

В Украине ликвидировали российского оккупанта, который в России прославился фразой: "Родину люблю, стрелять умею".

Об этом сообщает телеграмма-канал международной разведывательной группы InformNapalm.

Аналитики нашли в российских соцсетях некролог, в котором говорилось, что в Украине ликвидировали российского оккупанта, который рвался убивать украинцев. В одном из своих комментариев он сказал российским пропагандистам фразу: "Родину люблю, стрелять умею". Она стала мемом в России.

"Старший сержант 76-й ДШД (в/ч 07264), ставший мемом за фразу "Родину люблю, стреляю хорошо" еще в августе неудачно "покурил" на Херсонском направлении у одного из составов рашистов. Но о его "подвигах" стало известно сейчас из новостей регионального паблика.То есть HIMARS все равно насколько "харашо" ты стреляешь, главное, чтобы стоял поближе к составу", — написали аналитики.

Потери российской оккупационной армии в Украине

По состоянию на 8 ноября в Украине ликвидировано 77 170 оккупантов, сбито 278 самолетов и 260 вертолетов. Также оккупационная армия потеряла 2786 танков, 16 кораблей, 1476 беспилотников.

В ноябре возле села Макеевка Сватовского района Луганской области украинская армия нанесла мощный удар по батальону мобилизованных россиян из Воронежской области. Возможные потери – пол тысячи "мобиков".

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