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ВСУ ликвидировали оккупанта, звезду клипа "Грибы" на песню "Между нами тает лед"

ВСУ ликвидировали оккупанта, звезду клипа "Грибы" на песню "Между нами тает лед"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1477
Время на прочтение
2 мин
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ВСУ ликвидировали оккупанта, звезду клипа "Грибы" на песню "Между нами тает лед"

Оккупант из клипа группы "Грибы" Денис Степанов

Захватчик был родом из города Ухта.

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Дениса Степанова, которого прославил предатель Юрий Бардаш.

Захватчик в 2017 году появился в клипе группы "Грибы" на песню "Между нами тает лед", продюсером которого был Бардаш. Он, напомним, незадолго до начала полномасштабной войны сбежал в Россию и теперь поет там хвалебные оды оккупантам и Путину.

Клип начинается с фрагмента интервью 1994 года для передачи о подростках 90-х, снятой в Северодвинске. В ней Степанов рассказывает свою странную историю любви, как он изменил возлюбленной и она его не простила.

Оккупант из клипа группы
Оккупант из клипа группы "Грибы" Денис Степанов
Оккупант из клипа группы
Оккупант из клипа группы "Грибы" Денис Степанов

Как пишут пропагандистские Telegram-каналы, оккупант был родом из Ухты и служил помощником гранатометчика стрелкового отделения.

Оккупант из клипа группы
Оккупант из клипа группы "Грибы" Денис Степанов

Отметим, что Юрий Бардаш перед началом полномасштабной войны сбежал из Украины сначала в Грузию. Затем он вышел в прямой эфир в Instagram, во время которого шокировал своими пропагандистскими заявлениями. В частности, он сказал, что Россия – "огромная территория с ресурсами и большой культурой, а потенциал этой страны не сравнится ни с одной страной в мире". Тогда же он выразил мнение, что Украине стоит сдаться РФ, украинских защитников он назвал "крестьянами, которые коровам хвосты крутили и ничего не понимают в войне". Также он заявил, что "мы, русские люди, все будем вместе великим, дружественным народом".

Впоследствии стало известно, что из Грузии Бардаш по лесу убегал в Россию, где находится и поныне и вещает бред о том, что украинцы и россияне "один народ", а Путину пожелал править еще 15 лет.

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Дата публикации
Просмотры
1477
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