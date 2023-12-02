ВСУ ликвидировали оккупанта, звезду клипа "Грибы" на песню "Между нами тает лед"

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Дениса Степанова, которого прославил предатель Юрий Бардаш.

Захватчик в 2017 году появился в клипе группы "Грибы" на песню "Между нами тает лед", продюсером которого был Бардаш. Он, напомним, незадолго до начала полномасштабной войны сбежал в Россию и теперь поет там хвалебные оды оккупантам и Путину.

Клип начинается с фрагмента интервью 1994 года для передачи о подростках 90-х, снятой в Северодвинске. В ней Степанов рассказывает свою странную историю любви, как он изменил возлюбленной и она его не простила.

Оккупант из клипа группы "Грибы" Денис Степанов

Оккупант из клипа группы "Грибы" Денис Степанов

Как пишут пропагандистские Telegram-каналы, оккупант был родом из Ухты и служил помощником гранатометчика стрелкового отделения.

Оккупант из клипа группы "Грибы" Денис Степанов

Отметим, что Юрий Бардаш перед началом полномасштабной войны сбежал из Украины сначала в Грузию. Затем он вышел в прямой эфир в Instagram, во время которого шокировал своими пропагандистскими заявлениями. В частности, он сказал, что Россия – "огромная территория с ресурсами и большой культурой, а потенциал этой страны не сравнится ни с одной страной в мире". Тогда же он выразил мнение, что Украине стоит сдаться РФ, украинских защитников он назвал "крестьянами, которые коровам хвосты крутили и ничего не понимают в войне". Также он заявил, что "мы, русские люди, все будем вместе великим, дружественным народом".

Впоследствии стало известно, что из Грузии Бардаш по лесу убегал в Россию, где находится и поныне и вещает бред о том, что украинцы и россияне "один народ", а Путину пожелал править еще 15 лет.

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