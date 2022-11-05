ВСУ ликвидировали около 75,5 тыс. российских захватчиков: за сутки уничтожили 660 человек

Больше всего россиян уничтожили на Лиманском и Авдеевском направлениях.
На утро субботы, 5 ноября, Вооруженные силы Украины от 24 февраля ликвидировали 75 440 оккупантов армии РФ. В сутки уничтожили еще 660 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 05.11 ориентировочно составляют:
- личного состава – 75440 (+600) человек ликвидировано,
- танков — 2758 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 5601 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 1776 (+4) ед,
- РСЗО — 391 (+0) ед,
- средства ПВО — 202 (+1) ед,
- самолетов — 277 (+0) ед,
- вертолетов — 260 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12),
- крылатые ракеты — 399 (+2),
- корабли /катера — 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4184 (+10) ед,
- специальная техника – 155 (+0).
В Генеральном штабе подчеркивают, что наибольшие потери российские захватчики потеряли на Лиманском и Авдеевском направлениях.
Напомним, начались 255 сутки широкомасштабного вторжения РФ в Украину. В своде Генштаба сообщили, что армия врага ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Удары российских оккупантов получили около 20 населенных в разных областях Украины. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 11 ударов.
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