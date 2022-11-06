ВСУ ликвидировали около 76 тыс. российских оккупантов: за сутки уничтожили 490 человек

Кроме того, уничтожены семь вражеских танков.
По состоянию на утро 6 ноября Вооруженные силы Украины от 24 февраля ликвидировали 75 930 оккупантов армии РФ. В сутки уничтожили еще 490 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника от 24.02 до 06.11 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 75 930 (+490) человек ликвидировано,
- танков — 2765 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 5611 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 1781 (+5) ед,
- РСЗО — 391 (+0) ед,
- средства ПВО -202 (+0) ед,
- самолетов — 277 (+0) ед,
- вертолетов — 260 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1465 (+3),
- крылатые ракеты – 399 (+0),
- корабли /катера — 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн -4184 (+7) ед,
- специальная техника – 155 (+0).
Напомним, начались 256 сутки российского широкомасштабного вторжения. Оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Удары противника подверглись районам более 35 населенных пунктов в нескольких областях.
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