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ВСУ ликвидировали около 800 россиян: Генштаб обновил данные о потерях врага за сутки

ВСУ ликвидировали около 800 россиян: Генштаб обновил данные о потерях врага за сутки

Фото: Associated Press

Общие боевые потери России к утру 26 января составляют более 123 860 человек.

ВСУ за минувшие сутки уничтожили десятки единиц вражеской техники и ликвидировали еще 780 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.23 ориентировочно составили

  • личного состава – около 123860 (+780) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3175 (+14)
  • боевых бронированных машин ‒ 6334 (+27)
  • артиллерийских систем – 2169 (+15)
  • РСЗО – 452 (+2)
  • средства ПВО ‒ 220
  • самолетов – 292 (+2)
  • вертолетов – 282 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1908 (+6)
  • крылатые ракеты ‒ 749
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4986 (+19)
  • специальная техника ‒ 195 (+1)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Краснопоповка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Бахмут, Клищиевка, Марьинка, Угледар и Павловка в Донецкой области.

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