ВСУ ликвидировали около 800 россиян: Генштаб обновил данные о потерях врага за сутки

Общие боевые потери России к утру 26 января составляют более 123 860 человек.
ВСУ за минувшие сутки уничтожили десятки единиц вражеской техники и ликвидировали еще 780 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.23 ориентировочно составили
- личного состава – около 123860 (+780) человек ликвидировано
- танков ‒ 3175 (+14)
- боевых бронированных машин ‒ 6334 (+27)
- артиллерийских систем – 2169 (+15)
- РСЗО – 452 (+2)
- средства ПВО ‒ 220
- самолетов – 292 (+2)
- вертолетов – 282 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1908 (+6)
- крылатые ракеты ‒ 749
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 4986 (+19)
- специальная техника ‒ 195 (+1)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Краснопоповка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Бахмут, Клищиевка, Марьинка, Угледар и Павловка в Донецкой области.
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