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ВСУ ликвидировали почти 75 тыс. оккупантов: за сутки уничтожили 840 человек

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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ВСУ ликвидировали почти 75 тыс. оккупантов: за сутки уничтожили 840 человек

Фото: Associated Press

В частности, уничтожены в сутки 28 бронемашин российской армии.

На 4 ноября Вооруженные силы Украины от 24 февраля ликвидировали 74 840 оккупантов армии РФ. В сутки ликвидировано еще 840 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 04.11 ориентировочно составляют:

  • личного состава – 74840 (+840) человек ликвидировано,
  • танков — 2750 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин — 5580 (+28) ед,
  • артиллерийских систем — 1772 (+17) ед,
  • РСЗО — 391 (+1) ед,
  • средства ПВО — 201 (+3) ед,
  • самолетов — 277 (+0) ед,
  • вертолетов — 258 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1450 (+8),
  • крылатые ракеты – 397 (+0),
  • корабли /катера — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4174 (+12) ед,
  • специальная техника – 155 (+1).

В Генштабе сообщают, что наибольшие потери вражеская армия понесла на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Напомним, на утро 4 ноября армия страны-агрессорки России ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. ВСУ отразили атаки оккупантов в районах Верхнекаменского, Спорного, Марьинки, Новомихайловки, Водяного и Павловки в Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
1760
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