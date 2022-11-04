ВСУ ликвидировали почти 75 тыс. оккупантов: за сутки уничтожили 840 человек

В частности, уничтожены в сутки 28 бронемашин российской армии.

На 4 ноября Вооруженные силы Украины от 24 февраля ликвидировали 74 840 оккупантов армии РФ. В сутки ликвидировано еще 840 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 04.11 ориентировочно составляют:

личного состава – 74840 (+840) человек ликвидировано,

танков — 2750 (+16) ед,

боевых бронированных машин — 5580 (+28) ед,

артиллерийских систем — 1772 (+17) ед,

РСЗО — 391 (+1) ед,

средства ПВО — 201 (+3) ед,

самолетов — 277 (+0) ед,

вертолетов — 258 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1450 (+8),

крылатые ракеты – 397 (+0),

корабли /катера — 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4174 (+12) ед,

специальная техника – 155 (+1).

В Генштабе сообщают, что наибольшие потери вражеская армия понесла на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Напомним, на утро 4 ноября армия страны-агрессорки России ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. ВСУ отразили атаки оккупантов в районах Верхнекаменского, Спорного, Марьинки, Новомихайловки, Водяного и Павловки в Донецкой области.

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