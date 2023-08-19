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ВСУ ликвидировали почти пол тысячи окупантов за сутки: новые данные Генштаба о потерях РФ

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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ВСУ ликвидировали почти пол тысячи окупантов за сутки: новые данные Генштаба о потерях РФ

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

За сутки россияне потеряли еще 8 танков и 19 артиллерийских систем.

По состоянию на 19 августа 2023 г. ВСУ уничтожили 257 010 военных российской оккупационной армии. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 500 окупантов. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • танков ‒ 4340 (+8 за сутки) ед,
  • боевых бронированных машин 8424 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 5212 (+19) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4282 (+6),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7665 (+7) ед,
  • специальная техника ‒ 785 (+2),
  • РСЗО – 714 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 486 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • крылатые ракеты ‒ 1406 (+0),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.

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Дата публикации
Просмотры
823
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