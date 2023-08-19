ВСУ ликвидировали почти пол тысячи окупантов за сутки: новые данные Генштаба о потерях РФ

За сутки россияне потеряли еще 8 танков и 19 артиллерийских систем.
По состоянию на 19 августа 2023 г. ВСУ уничтожили 257 010 военных российской оккупационной армии. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 500 окупантов. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери России:
- танков ‒ 4340 (+8 за сутки) ед,
- боевых бронированных машин 8424 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 5212 (+19) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4282 (+6),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7665 (+7) ед,
- специальная техника ‒ 785 (+2),
- РСЗО – 714 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 486 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- крылатые ракеты ‒ 1406 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.
Напомним, что в РФ произошел ряд странных смертей среди военного руководства.
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