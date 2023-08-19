ВСУ ликвидировали почти пол тысячи окупантов за сутки: новые данные Генштаба о потерях РФ

За сутки россияне потеряли еще 8 танков и 19 артиллерийских систем.

По состоянию на 19 августа 2023 г. ВСУ уничтожили 257 010 военных российской оккупационной армии. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 500 окупантов. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери России: