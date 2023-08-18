ВСУ ликвидировали почти пол тысячи захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

оккупанты потеряли еще два вертолета.

По состоянию на 18 августа 2023 года ВСУ уничтожили 256 510 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 460 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава — около 256 510 (+460) человек ликвидировано,

танков — 4332 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 8410 (+12) ед,

артиллерийских систем — 5193 (+24) ед,

РСЗО — 714 (+0) ед,

средства ПВО — 486 (+0) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 316 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4276 (+4),

крылатые ракеты – 1406 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7658 (+17) ед,

специальная техника – 783 (+10).

Как сообщалось, в Украине ликвидировали замкомбата морских пехотинцев, а потому в РФ становится меньше офицеров. Речь идет об уничтожении Юрия Павлова.

Читайте также: