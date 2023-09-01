ВСУ ликвидировали почти пол тысячи захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

По состоянию на 1 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 263 490 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 470 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 263 490 (+470) человек,

танков — 4459 (+23) ед,

боевых бронированных машин — 8613 (+9) ед,

артиллерийских систем — 5530 (+23) ед,

РСЗО/MLRS – 735 (+1) ед,

средства ПВО — 500 (+0) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4421 (+4),

крылатые ракеты – 1445 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8009 (+33) ед,

специальная техника/special equipment ‒ 831 (+1).

Как сообщалось в сводке Генштаба 1 сентября, россияне снова ударили по Украине, ВСУ наступают на одном из направлений. За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений.

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