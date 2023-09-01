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ВСУ ликвидировали почти пол тысячи захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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ВСУ ликвидировали почти пол тысячи захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

По состоянию на 1 сентября 2023-го уничтожено 263 490 окупантов РФ, / Фото: Associated Press

Враг потерял еще 23 танка.

По состоянию на 1 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 263 490 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 470 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 263 490 (+470) человек,
  • танков — 4459 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин — 8613 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 5530 (+23) ед,
  • РСЗО/MLRS – 735 (+1) ед,
  • средства ПВО — 500 (+0) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4421 (+4),
  • крылатые ракеты – 1445 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8009 (+33) ед,
  • специальная техника/special equipment ‒ 831 (+1).

Как сообщалось в сводке Генштаба 1 сентября, россияне снова ударили по Украине, ВСУ наступают на одном из направлений. За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений.

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Дата публикации
Просмотры
489
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