ВСУ ликвидировали почти пол тысячи захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

Враг потерял еще 23 танка.
По состоянию на 1 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 263 490 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 470 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 263 490 (+470) человек,
- танков — 4459 (+23) ед,
- боевых бронированных машин — 8613 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 5530 (+23) ед,
- РСЗО/MLRS – 735 (+1) ед,
- средства ПВО — 500 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4421 (+4),
- крылатые ракеты – 1445 (+0),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8009 (+33) ед,
- специальная техника/special equipment ‒ 831 (+1).
Как сообщалось в сводке Генштаба 1 сентября, россияне снова ударили по Украине, ВСУ наступают на одном из направлений. За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений.