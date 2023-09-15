ВСУ ликвидировали почти полтысячи захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

Враг потерял еще 13 танков и 17 дронов.

По состоянию на 15 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 271 440 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 470 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 271 440 (+470) человек,

танков — 4612 (+13) ед,

боевых бронированных машин — 8814 (+4) ед,

артиллерийских систем — 5972 (+28) ед,

РСЗО — 774 (+5) ед,

средства ПВО — 521 (+4) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4714 (+17),

крылатые ракеты – 1455 (+0),

корабли /катера — 20 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 8492 (+34) ед,

специальная техника – 889 (+0).

Напомним, аналитики ISW сообщают, что ВСУ вытеснили оккупантов с нескольких позиций и продвинулись у Бахмута. Аналитики со ссылкой на Генштаб ВСУ информируют, что украинские силы достигли частичных успехов вблизи Бахмута, Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки.

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