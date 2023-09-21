ВСУ ликвидировали почти пол тысячи захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

Россияне потеряли еще почти 30 дронов.

По состоянию на 21 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 274 470 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 49 0 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 274 470 (+490) человек,

танков — 4638 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 8883 (+15) ед,

артиллерийских систем — 6137 (+41) ед,

РСЗО — 781 (+2) ед,

средства ПВО — 528 (+2) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4850 (+29),

крылатые ракеты – 1479 (+0),

корабли /катера — 20 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 8670 (+37) ед,

специальная техника – 911 (+5).

Как сообщалось, американские аналитики ISW заявляют, что в Запорожской области значительно выросли потери оккупантов на фоне контрнаступления украинских военных. Кроме того, оккупанты могли столкнуться с нехваткой боеспособных подразделений.

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