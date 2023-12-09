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ВСУ ликвидировали почти тысячу оккупантов: какие потери РФ за минувшие сутки

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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ВСУ ликвидировали почти тысячу оккупантов: какие потери РФ за минувшие сутки

С 24 февраля 2022-го уничтожено более 338 тыс. захватчиков. / Фото: Associated Press

У россиян минус еще шесть танков.

По состоянию на 8 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 338 120 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 900 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили   в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 338 120 (+900) человек,
  • танков — 5632 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин — 10519 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 8058 (+1) ед,
  • РСЗО — 919 (+0) ед,
  • средства ПВО — 605 (+0) ед,
  • самолетов — 324 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136 (+0),
  • крылатые ракеты – 1585 (+14),
  • корабли /катера — 22 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10598 (+7) ед,
  • специальная техника — 1159 (+0)

Как сообщалось, ВСУ ликвидировали российскую пехоту возле Степного на Донетчине. Захватчики были ликвидированы FPV-дронами 47-й бригады.

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Просмотры
856
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