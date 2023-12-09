ВСУ ликвидировали почти тысячу оккупантов: какие потери РФ за минувшие сутки

У россиян минус еще шесть танков.
По состоянию на 8 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 338 120 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 900 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 338 120 (+900) человек,
- танков — 5632 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 10519 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 8058 (+1) ед,
- РСЗО — 919 (+0) ед,
- средства ПВО — 605 (+0) ед,
- самолетов — 324 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136 (+0),
- крылатые ракеты – 1585 (+14),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10598 (+7) ед,
- специальная техника — 1159 (+0)
Как сообщалось, ВСУ ликвидировали российскую пехоту возле Степного на Донетчине. Захватчики были ликвидированы FPV-дронами 47-й бригады.