ВСУ ликвидировали провокатора событий в Одессе в 2014 году возле Дома профсоюзов Войцеховского (фото)

Владислав Войцеховский был активистом леворадикальной организации "Борьба", участвовал в беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе.

Силы обороны 12 ноября ликвидировали одного из провокаторов событий возле Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года Владислава Войцеховского, воевавшего на стороне России.

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

"Один из провокаторов событий у Дома Профсоюзов, одессит Войцеховский Владислав "Одиссей" после обмена 2014 года долго бегал на Донбассе в составе 4-1 омсбр, но 12.11.2023 г успешно демобилизирован", — написал он.

Войцеховский в Одессе 2 мая 2014 года/Фото: Telegram Анатолий Штефан

События в Одессе в 2014 году

В Одессе 2 мая произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Впоследствии начался штурм палаточного городка вблизи Дома профсоюзов. Когда его разрушили, около 300-350 человек забежали в здание, где оказались заблокированными.

Владислав Войцеховский/Фото: Telegram Анатолий Штефан

Из-за "коктейлей Молотова" в Доме профсоюзов начался пожар. По версии следствия, 32 человека погибли от угарного газа, еще 10 умерли, выпрыгнув из окон. Среди жертв было 34 человека, 7 женщин и несовершеннолетний юноша. Всего 2 мая 2014 года травмировались более 200 человек.

Владислав Войцеховский был активистом леворадикальной организации "Борьба", участвовал в событиях 2 мая 2014 года возле Дома профсоюзов в Одессе.

Владислав Войцеховский/Фото: Telegram Анатолий Штефан

Владислав Войцеховский/Фото: Telegram Анатолий Штефан

Сотрудники СБУ задержали его в Одессе в сентябре 2014 года. Во время обыска квартиры, где он жил, были обнаружены взрывчатые вещества.

Войцеховского обменяли в 2015 году. Тогда же он присоединился к террористам и вступил в отдельную механизированную бригаду "Призрак Новороссии". Впоследствии перешел в "народную милицию" так называемой "ЛНР". После вторжения воевал в рядах оккупантов.

Владислав Войцеховский/Фото: Telegram Анатолий Штефан

Напомним, СБУ поймала доцента-корректировщика ударов по Харькову (фото и скрины переписки).

Читайте также: