Когда командир был ликвидирован Вооруженными Силами Украины, не сообщается.

Украинские военные ликвидировали российского майора Сергея Волынца, командира авиационного звена ВВС РФ. Оккупанты под руководством Волынца бомбили всю Украину.

Об этом на своем Telegram-канале рассказал глава российского Приморско-Ахтарска Максим Бондаренко.

По его словам, ранее российский майор принимал участие в бомбардировках Грузии при вторжении России в 2008 году и Сирии, где кремлевский режим поддерживает диктатора Башара Асада.

Волынца похоронили 17 марта. Когда он был ликвидирован Вооруженными Силами Украины, не сообщается.

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали командира 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Сергея Сухарева и его заместителя Сергея Крылова. В 2014 году подразделения полка участвовали в войне на востоке Украины, а его командиры руководили обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском в так называемом "зеленом коридоре".

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