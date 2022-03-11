ВСУ ликвидировали российского офицера, воевавшего в Сирии

Путин наградил Маклагина "орденом Мужества".
Вооруженные силы Украины ликвидировали офицера российской оккупационной армии Вячеслава Маклагина.
Об этом сообщает Telegram-канал "Последний блокпост".
Террорист участвовал в "операциях" россиян в Сирии.
Информация о гибели оккупанта, участвовавшего в сирийских операциях РФ, появилась и в российских средствах массовой пропаганды. К слову, президент страны-агрессора Владимир Путин наградил Маклагина "орденом Мужества". Похоронили российского оккупанта в Ростовской области.
К слову, Вячеславу Маклагагину было 29 лет. Он родился в Новошахтинске в Ростовской области. По специальности был программистом и штурманом. Служил на Дальнем Востоке. Воевал в Сирии.
Как сообщалось, в Киевской области Вооруженные силы ликвидировали командира полка российской армии полковника А.Захарова.
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