ВСУ ликвидировали российского полковника — фото

На войне в Украине погиб еще один высокопоставленный оккупант.

Вооруженные силы Украины 30 мая 2023 года уничтожили российского полковника, командира полка Михаила Никилина.

Об этом в Twitter сообщил Necro Mancer, украинский военнослужащий с позывным "Штирлиц" также подтвердил смерть захватчика.

"Бывший воронежский ученик, командир хз какого полка полковник Никилин Михаил Андреевич 1985 г.р. 30/05/23 непонятным образом невыносимо утратился в ходе СВОВУ", — пишет Necro Mancer.

ВСУ был ликвидирован российским полковником. Фото/Twitter: Necro Mancer

О смерти Михаила Никилина также написала администрация школы, где учился российский захватчик.

ВСУ был ликвидирован российским полковником. Фото/Twitter: Necro Mancer

Напомним, по состоянию на утро 4 июня общие боевые потери России составляют около 209 940 оккупантов.

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