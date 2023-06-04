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ВСУ ликвидировали российского полковника — фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
3798
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ ликвидировали российского полковника — фото

ВСУ был ликвидирован российским полковником Никилином. Фото/Twitter: Necro Mancer.

На войне в Украине погиб еще один высокопоставленный оккупант.

Вооруженные силы Украины 30 мая 2023 года уничтожили российского полковника, командира полка Михаила Никилина.

Об этом в Twitter сообщил Necro Mancer, украинский военнослужащий с позывным "Штирлиц" также подтвердил смерть захватчика.

"Бывший воронежский ученик, командир хз какого полка полковник Никилин Михаил Андреевич 1985 г.р. 30/05/23 непонятным образом невыносимо утратился в ходе СВОВУ", — пишет Necro Mancer.

ВСУ был ликвидирован российским полковником. Фото/Twitter: Necro Mancer / ©
ВСУ был ликвидирован российским полковником. Фото/Twitter: Necro Mancer

О смерти Михаила Никилина также написала администрация школы, где учился российский захватчик.

ВСУ был ликвидирован российским полковником. Фото/Twitter: Necro Mancer / ©
ВСУ был ликвидирован российским полковником. Фото/Twitter: Necro Mancer

Напомним, по состоянию на утро 4 июня общие боевые потери России составляют около 209 940 оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
3798
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