ВСУ ликвидировали российского режиссера, который приехал на войну убивать украинцев

Украинские защитники ликвидировали российского режиссера Александра Сапрунова, который приехал на войну воевать против Украины.

О смерти оккупанта сообщили российские пропагандисты 5 ноября. Россияне не стали вдаваться в подробности и не рассказывали, на каком направлении и когда режиссера ликвидировали.

Александр Сапрунов

На фронт воевать против украинцев Сапрунов отправился в сентябре прошлого года. Режиссер думал, что за пересечение границы независимой страны с оружием в руках ему ничего не будет. Более того, оккупант даже размышлял о возвращении к мирной жизни, ведь заявлял, что не прекращает карьеру, а лишь "ставит ее на паузу". Однако за поддержку войны в Украине, которую развязала Россия, Сапрунов поплатился жизнью.

Напомним, Александр Сапрунов не первая российская знаменитость, отправившаяся на войну воевать против украинцев. Ранее звезда советской ленты "Красная шапочка" Яна Поплавская расхваливала, что ее старший сын Клим стал оккупантом. Однако через полгода актриса стала жаловаться, что он вернулся с войны совсем другим человеком и озлобился на россиян.

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