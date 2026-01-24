- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 293
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ ликвидировали сотни "хороших россиян": Генштаб раскрыл детали
Россияне продолжают терять на фронте и живую силу, и технику.
Силы обороны Украины сообщили о существенном росте потерь российских войск на фронте. За прошедшие сутки потери РФ выросли еще на 930 военных.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 233 020 (+930) человек
танков — 11 603 (+4)
боевых бронированных машин — 23 949 (+3)
артиллерийских систем — 36 580 (+31)
РСЗО — 1 623
средства ПВО — 1 283 (+1)
самолетов — 434
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 114 049 (+772)
крылатые ракеты — 4 190
корабли / катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 75 644 (+88)
специальная техника — 4 050
Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются расширить направления боев в Харьковской области. В частности, противник проявляет высокую активность в направлении населенного пункта Дегтярное.