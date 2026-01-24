ТСН в социальных сетях

ВСУ ликвидировали сотни "хороших россиян": Генштаб раскрыл детали

Россияне продолжают терять на фронте и живую силу, и технику.

Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Силы обороны Украины сообщили о существенном росте потерь российских войск на фронте. За прошедшие сутки потери РФ выросли еще на 930 военных.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 233 020 (+930) человек

  • танков — 11 603 (+4)

  • боевых бронированных машин — 23 949 (+3)

  • артиллерийских систем — 36 580 (+31)

  • РСЗО — 1 623

  • средства ПВО — 1 283 (+1)

  • самолетов — 434

  • вертолетов — 347

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 114 049 (+772)

  • крылатые ракеты — 4 190

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 75 644 (+88)

  • специальная техника — 4 050

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются расширить направления боев в Харьковской области. В частности, противник проявляет высокую активность в направлении населенного пункта Дегтярное.

