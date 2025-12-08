ТСН в социальных сетях

Война
330
1 мин

ВСУ ликвидировали сотни россиян: Генштаб раскрыл потери оккупантов за сутки

За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.

Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают расти. По состоянию на 8 декабря они достигли 1181680. В сутки ВСУ ликвидировали 810 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага по состоянию на 8 декабря составляют:

  • танков — 11 403 (+2)

  • боевых бронированных машин — 23 686 (+1)

  • артиллерийских систем — 34 917 (+10)

  • РСЗО — 1 562

  • средств ПВО — 1 253

  • самолетов — 431

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 88 457 (+530)

  • крылатых ракет — 4 058 (+4)

  • кораблей/катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 69 182 (+47)

  • специальной техники — 4 018 (+3)

Напомним, военный Станислав Бунятов «Осман» сообщил, что бои за Мирноград обостряются. Российские войска значительно активизировали наступление, используя большое количество живой силы.

