ВСУ ликвидировали сотни россиян: Генштаб раскрыл потери оккупантов за сутки
За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.
Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают расти. По состоянию на 8 декабря они достигли 1181680. В сутки ВСУ ликвидировали 810 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага по состоянию на 8 декабря составляют:
танков — 11 403 (+2)
боевых бронированных машин — 23 686 (+1)
артиллерийских систем — 34 917 (+10)
РСЗО — 1 562
средств ПВО — 1 253
самолетов — 431
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 88 457 (+530)
крылатых ракет — 4 058 (+4)
кораблей/катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 69 182 (+47)
специальной техники — 4 018 (+3)
Напомним, военный Станислав Бунятов «Осман» сообщил, что бои за Мирноград обостряются. Российские войска значительно активизировали наступление, используя большое количество живой силы.