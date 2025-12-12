ВСУ ликвидировали сотни россиян: Генштаб раскрыл потери оккупантов за сутки

Оккупант / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают расти. По состоянию на 12 декабря они достигли 1184480. За сутки ВСУ ликвидировали 1400 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.12.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 186 480 (+1 400) человек

танков — 11 406 (+2)

боевых бронированных машин — 23 705 (+6)

артиллерийских систем — 35 008 (+16)

РСЗО — 1 566 (+2)

средства ПВО — 1 256 (+3)

самолетов — 432 (+1)

вертолетов — 347

БпЛА оперативно-тактического уровня — 89 401 (+253)

крылатые ракеты — 4 060 (+2)

корабли / катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 69 614 (+107)

специальная техника — 4 024 (+2)

Напомним, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский подтвердил, что Украина теряет многих своих солдат. В то же время, он акцентировал, что Россия теряет в разы больше бойцов.