ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
72
Время на прочтение
1 мин

ВСУ ликвидировали сотни россиян: Генштаб раскрыл потери оккупантов за сутки

За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают расти. По состоянию на 12 декабря они достигли 1184480. За сутки ВСУ ликвидировали 1400 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 186 480 (+1 400) человек

  • танков — 11 406 (+2)

  • боевых бронированных машин — 23 705 (+6)

  • артиллерийских систем — 35 008 (+16)

  • РСЗО — 1 566 (+2)

  • средства ПВО — 1 256 (+3)

  • самолетов — 432 (+1)

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 89 401 (+253)

  • крылатые ракеты — 4 060 (+2)

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 69 614 (+107)

  • специальная техника — 4 024 (+2)

Напомним, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский подтвердил, что Украина теряет многих своих солдат. В то же время, он акцентировал, что Россия теряет в разы больше бойцов.

Дата публикации
Количество просмотров
72
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie