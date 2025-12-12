- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ ликвидировали сотни россиян: Генштаб раскрыл потери оккупантов за сутки
За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.
Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают расти. По состоянию на 12 декабря они достигли 1184480. За сутки ВСУ ликвидировали 1400 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 186 480 (+1 400) человек
танков — 11 406 (+2)
боевых бронированных машин — 23 705 (+6)
артиллерийских систем — 35 008 (+16)
РСЗО — 1 566 (+2)
средства ПВО — 1 256 (+3)
самолетов — 432 (+1)
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 89 401 (+253)
крылатые ракеты — 4 060 (+2)
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 69 614 (+107)
специальная техника — 4 024 (+2)
Напомним, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский подтвердил, что Украина теряет многих своих солдат. В то же время, он акцентировал, что Россия теряет в разы больше бойцов.