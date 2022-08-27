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ВСУ ликвидировали уже 46,5 тыс. оккупантов: за сутки уничтожили 250

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ВСУ ликвидировали уже 46,5 тыс. оккупантов: за сутки уничтожили 250

Фото: Associated Press

Вооруженные силы Украины за более чем полгода широкомасштабного вторжения РФ ликвидировали 46,5 тыс. оккупантов.

Такова общая цифра боевых потерь среди личного состава армии агрессорки России по состоянию на 27 августа. Данные уточняются. Наибольшие потери противник за прошедшие сутки понес на Донецком направлении.

Об этом 27 августа сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 27.08 ориентировочно составляют:

  • личного состава — 46500 (+250) человек ликвидировано,
  • танков — 1939 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 4254 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 1045 (+5) ед,
  • РСЗО — 274 (+2) ед,
  • средства ПВО — 148 (+0) ед,
  • самолетов — 234 (+0) ед,
  • вертолетов — 202 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 836 (+2),
  • крылатые ракеты – 196 (+0),
  • корабли /катера — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3165 (+3) ед,
  • специальная техника – 99 (+0).

Напомним, начались 185 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Оккупанты пытались наступать на нескольких направлениях: на Харьковском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском. Впрочем, противник желаемого успеха не добился. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба.

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