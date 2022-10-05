ВСУ ликвидировали уже 61 тыс. оккупантов: за сутки уничтожили 200 человек

Вооруженные силы Украины за более чем семь месяцев широкомасштабного вторжения РФ ликвидировали 61 тыс. оккупантов.

За минувшие сутки ликвидировано еще 200 человек личного состава армии агрессорки России. Данные уточняются. Наибольшие потери противник в течение 4 октября понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

Об этом сообщили 5 октября в Генеральном штабе ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 05.10 ориентировочно составляют:

личного состава — 61000 (+200) человек ликвидировано,

танков -2435 (+11) ед,

боевых бронированных машин — 5038 (+20) ед,

артиллерийских систем — 1414 (+7) ед,

РСЗО — 341 (+1) ед,

средства ПВО — 177 (+0) ед,

самолетов — 266 (+0) ед,

вертолетов — 232 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1032 (+4),

крылатые ракеты – 246 (+0),

корабли /катера — 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 3841 (+18) ед,

специальная техника – 132 (+1).

Напомним, начались 224 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили вражеские атаки на 10 участках в Донецкой области, а оккупанты после ухода минуют Херсонщину. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 5 октября.

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