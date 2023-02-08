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ВСУ ликвидировали уже более 134 тыс. российских солдат: за сутки враг потерял 910 солдат

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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ВСУ ликвидировали уже более 134 тыс. российских солдат: за сутки враг потерял 910 солдат

Фото: Associated Press

Уничтожена одна вражеская система ПВО.

С 24 февраля 2022-го по 8 февраля 2023-го Вооруженные силы уничтожили 134 100 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 910 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери врага:

  • личного состава — около — 134 100 (+910) человек ликвидировано,
  • танков — 3253 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 6458 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 2236 (+4) ед,
  • РСЗО — 461 (+0) ед,
  • средства ПВО — 228 (+1) ед,
  • самолетов — 295 (+1) ед,
  • вертолетов — 285 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1961 (+3),
  • крылатые ракеты – 796 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5112 (+5) ед,
  • специальная техника – 211 (+3).

Напомним, начались 350 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия России пытается взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области. В частности, россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в районах Кременна, Бахмут, Авдеевка, Опросное, Марьинко и Угледар. Враг терпит значительные потери — особенно в живой силе.

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Дата публикации
Просмотры
3965
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