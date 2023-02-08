ВСУ ликвидировали уже более 134 тыс. российских солдат: за сутки враг потерял 910 солдат

Уничтожена одна вражеская система ПВО.
С 24 февраля 2022-го по 8 февраля 2023-го Вооруженные силы уничтожили 134 100 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 910 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери врага:
- личного состава — около — 134 100 (+910) человек ликвидировано,
- танков — 3253 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 6458 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 2236 (+4) ед,
- РСЗО — 461 (+0) ед,
- средства ПВО — 228 (+1) ед,
- самолетов — 295 (+1) ед,
- вертолетов — 285 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1961 (+3),
- крылатые ракеты – 796 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5112 (+5) ед,
- специальная техника – 211 (+3).
Напомним, начались 350 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия России пытается взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области. В частности, россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в районах Кременна, Бахмут, Авдеевка, Опросное, Марьинко и Угледар. Враг терпит значительные потери — особенно в живой силе.
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