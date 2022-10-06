ВСУ ликвидировали уже более 61 тыс. оккупантов: за сутки уничтожили 330 человек

Вооруженные силы Украины с 24 февраля ликвидировали более 61 тыс. оккупантов армии РФ.
Общая цифра боевых потерь среди личного состава армии агрессора России на 6 октября составляет 61 330. За сутки ликвидировано еще 330 оккупантов. Данные уточняются. Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.
Об этом 6 октября сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 до 06.10 ориентировочно составляют:
- личного состава — 61330 (+330) человек ликвидировано,
- танков — 2449 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 5064 (+26) ед,
- артиллерийских систем — 1424 (+10) ед,
- РСЗО — 344 (+3) ед,
- средства ПВО — 177 (+0) ед,
- самолетов — 266 (+0) ед,
- вертолетов — 232 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1047 (+15),
- крылатые ракеты – 246 (+0),
- корабли /катера — 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 3854 (+13) ед,
- специальная техника – 134 (+2).
Напомним, начались 225 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. РФ не пресекает попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генерального штаба.
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