ВСУ ликвидировали уже более 61 тыс. оккупантов: за сутки уничтожили 330 человек

Вооруженные силы Украины с 24 февраля ликвидировали более 61 тыс. оккупантов армии РФ.

Общая цифра боевых потерь среди личного состава армии агрессора России на 6 октября составляет 61 330. За сутки ликвидировано еще 330 оккупантов. Данные уточняются. Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.

Об этом 6 октября сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 до 06.10 ориентировочно составляют:

личного состава — 61330 (+330) человек ликвидировано,

танков — 2449 (+14) ед,

боевых бронированных машин — 5064 (+26) ед,

артиллерийских систем — 1424 (+10) ед,

РСЗО — 344 (+3) ед,

средства ПВО — 177 (+0) ед,

самолетов — 266 (+0) ед,

вертолетов — 232 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1047 (+15),

крылатые ракеты – 246 (+0),

корабли /катера — 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 3854 (+13) ед,

специальная техника – 134 (+2).

Напомним, начались 225 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. РФ не пресекает попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генерального штаба.

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