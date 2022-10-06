Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ ликвидировали уже более 61 тыс. оккупантов: за сутки уничтожили 330 человек

Дата публикации
Просмотры
502
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ ликвидировали уже более 61 тыс. оккупантов: за сутки уничтожили 330 человек

Фото: Associated Press

Вооруженные силы Украины с 24 февраля ликвидировали более 61 тыс. оккупантов армии РФ.

Общая цифра боевых потерь среди личного состава армии агрессора России на 6 октября составляет 61 330. За сутки ликвидировано еще 330 оккупантов. Данные уточняются. Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.

Об этом 6 октября сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 до 06.10 ориентировочно составляют:

  • личного состава — 61330 (+330) человек ликвидировано,
  • танков — 2449 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин — 5064 (+26) ед,
  • артиллерийских систем — 1424 (+10) ед,
  • РСЗО — 344 (+3) ед,
  • средства ПВО — 177 (+0) ед,
  • самолетов — 266 (+0) ед,
  • вертолетов — 232 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1047 (+15),
  • крылатые ракеты – 246 (+0),
  • корабли /катера — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3854 (+13) ед,
  • специальная техника – 134 (+2).

Напомним, начались 225 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. РФ не пресекает попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генерального штаба.

Читайте также:

В освобожденном Лимане обнаружили массовое захоронение –  десятки могил неопознаны

В освобожденном Лимане обнаружили массовое захоронение –  десятки могил неопознаны

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
502
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация