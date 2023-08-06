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ВСУ ликвидировали уже почти 250 тысяч российских оккупантов – Генштаб

ВСУ ликвидировали уже почти 250 тысяч российских оккупантов – Генштаб

ВСУ уничтожают врага / Фото: Associated Press

Россияне несут потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру 6 августа составляют уже 249 700 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 590 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Утраты РФ на 6 августа 2023 года:

  • личного состава – около 249 700 (+590)
  • танков ‒ 4 237 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 8 262 (+11)
  • артиллерийских систем – 4 965 (+22)
  • реактивных систем залпового огня – 705 (+1)
  • средств противовоздушной обороны ‒ 466
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 311
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 126 (+10)
  • крылатых ракет ‒ 1 359 (+12)
  • кораблей (катеров) ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 441 (+19)
  • специальной техники ‒ 734 (+4)

По данным Генштаба, в течение суток произошло более 30 боевых столкновений. ВСУ отразили все атаки.

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