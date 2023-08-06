ВСУ ликвидировали уже почти 250 тысяч российских оккупантов – Генштаб

Общие боевые потери России к утру 6 августа составляют уже 249 700 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 590 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Утраты РФ на 6 августа 2023 года:

личного состава – около 249 700 (+590)

танков ‒ 4 237 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 8 262 (+11)

артиллерийских систем – 4 965 (+22)

реактивных систем залпового огня – 705 (+1)

средств противовоздушной обороны ‒ 466

самолетов – 315

вертолетов – 311

беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 126 (+10)

крылатых ракет ‒ 1 359 (+12)

кораблей (катеров) ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 7 441 (+19)

специальной техники ‒ 734 (+4)

По данным Генштаба, в течение суток произошло более 30 боевых столкновений. ВСУ отразили все атаки.