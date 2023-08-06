ВСУ ликвидировали уже почти 250 тысяч российских оккупантов – Генштаб

Россияне несут потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру 6 августа составляют уже 249 700 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 590 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Утраты РФ на 6 августа 2023 года:
- личного состава – около 249 700 (+590)
- танков ‒ 4 237 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 8 262 (+11)
- артиллерийских систем – 4 965 (+22)
- реактивных систем залпового огня – 705 (+1)
- средств противовоздушной обороны ‒ 466
- самолетов – 315
- вертолетов – 311
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 126 (+10)
- крылатых ракет ‒ 1 359 (+12)
- кораблей (катеров) ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 441 (+19)
- специальной техники ‒ 734 (+4)
По данным Генштаба, в течение суток произошло более 30 боевых столкновений. ВСУ отразили все атаки.
Читайте также: